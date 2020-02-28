У Бельгії жінка померла, зробивши один ковток вина з MDMA

У бельгійському місті Антверпен жінка померла після того, як зробила один ковток вина, в яке були підмішані наркотики.

За словами прокурорів, загибла перестала пити вино після першого ковтка, тому що воно здалося їй поганим на смак.

Незабаром після вживання напою вона втратила свідомість і була госпіталізована. Через п’ять днів жінка померла.

Експерти встановили, що пляшка вина голландського бренду Black & Bianco була заправлена ​​смертельною дозою MDMA.

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Зі свого боку компанія-виробник заявила, що “дуже шокована і засмучена” через факт смерті жінки.

Висловлюючи співчуття родині жертви, компанія підтвердила, що пляшку було підроблено, а її оригінальний чорний корок замінено на бежевий.

Нагадаємо, репер Juice WRLD помер від випадкового передозування оксикодону та кодеїну.