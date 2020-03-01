Під Миколаєвом підлітка підозрюють у згвалтуванні 8-річної дитини

У Миколаївській області поліція затримала 14-річного підлітка за підозрою в згвалтуванні восьмирічного хлопця.
За словами потерпілого, 29 лютого, ввечері, він прийшов додому і виявив, що втратив ключі. Коли пішов шукати, по дорозі зустрів незнайомого хлопця.
Запитавши у нього, той відповів, що бачив втрачені ключі і запропонував пройтися з ним.
Читайте: Поки товариш грабував: на Київщині юнак порізав ножем та зґвалтував жінку
Зловмисник відвів дитину в безлюдне місце і, погрожуючи побити його, згвалтував.
Потерпілий звернувся за допомогою до перехожих. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.
Раніше Факти ICTV писали, що у Запоріжжі педофіл заманив до квартири та зґвалтував двох 10-річніх хлопчиків.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==