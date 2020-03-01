Під Миколаєвом підлітка підозрюють у згвалтуванні 8-річної дитини

У Миколаївській області поліція затримала 14-річного підлітка за підозрою в згвалтуванні восьмирічного хлопця.

За словами потерпілого, 29 лютого, ввечері, він прийшов додому і виявив, що втратив ключі. Коли пішов шукати, по дорозі зустрів незнайомого хлопця.

Запитавши у нього, той відповів, що бачив втрачені ключі і запропонував пройтися з ним.

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Зловмисник відвів дитину в безлюдне місце і, погрожуючи побити його, згвалтував.

Потерпілий звернувся за допомогою до перехожих. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Раніше Факти ICTV писали, що у Запоріжжі педофіл заманив до квартири та зґвалтував двох 10-річніх хлопчиків.