На Львівщині чоловік застрелив знайому та поранив перехожого – прикмети вбивці

У Львівській області 1 березня близько 21.00 56-річний житель Харківської області вистрілив у голову своїй знайомій, 22-річній мешканці міста Яворів, а також поранив очевидця події, котрий кинувся на допомогу дівчині.

– Зловмисник втік на мікроавтобусі Volkswagen Т5. На території Львівської області введено поліцейську, – розповів начальник ГУ НП у Львівській області полковник поліції Василь Віконський.

Внаслідок поранення дівчина померла дорогою до лікарні, а 42-річний чоловік з вогнепальним пораненням грудної клітини був госпіталізований.

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Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України та ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (Замах на вбивство) КК України. Максимальне покарання, що загрожує зловмиснику – довічне позбавлення волі.

За підозрою у вбивства та замаху на вбивство розшукується Тур Віктор Васильович, 1963 року народження, житель Харківської області.

Прикмети: зріст близько 170 см, шатен, носить бороду. Одягнений у довгу коричневу шкіряну куртку, темно-синій светр та темні штани.