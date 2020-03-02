Під Києвом підліток порізав ножем тітку та її чотирирічного сина

Різанину влаштував у Києво-Святошинському районі 14-річний хлопець, якому надокучили повчання рідної тітки.

Підліток ножем та сокирою завдав поранень жінці та своєму двоюрідному чотирирічному брату. Обоє зараз у реанімації у тяжкому стані.

Він жив у родичів, окремо від матері-киянки, бо ходив до приватного навчального закладу, що знаходиться неподалік.

Між родичами 1 березня сталася чергова сварка, під час якої хлопець схопив кухонний ніж і вдарив тітку в груди.

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Жінка оборонялася і вихопила ножа, проте племінник побіг на кухню, де взяв інший ніж та сокиру.

– Потерпіла вибігла з хати і почала телефонувати сестрі, однак школяр вибив сокирою в неї з рук телефон та знову почав наносити удари. Пізніше зловмисник переключився на чотирирічного двоюрідного брата, якому також наніс чисельних ножових поранень, – йдеться у повідомленні.

У цей час повернулась його мати. Хлопець намагався вдарити ножем і її, а потім втік.

Наразі поліція вже затримала нападника, вирішується питання про обрання запобіжного заходу та оголошення підозри.

Порушено справу за ч. 2 ст.15 (Замах на злочин), п.1 п.2 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ.

Нагадаємо, у Волновасі Донецької області жінка цеглиною забила до смерті матір.