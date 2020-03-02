У Донецькій області жінка забила до смерті матір палицею і цеглою

У Волновасі Донецької області жінка забила до смерті матір. Між жінками стався конфлікт під час розпивання спиртних напоїв.

35-річна дочка почала бити свою 55-річну матір палицею по обличчю. Конфлікт продовжився на вулиці.

Жінка взяла цеглу і вдарила матір по голові. Після цього вона покинула місце злочину.

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Від отриманих травм 55-річна жінка померла. Її тіло жінки виявили 1 березня на узбіччі вулиці.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Доньку жертви затримано, їй повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Жінці загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

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