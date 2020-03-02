У харківському метро затримали чоловіка з гранатами

У Харкові правоохоронці в метрополітені зупинили громадянина під час проходження турнікетного контролю на станції Південний Вокзал.

– Під час огляду поліцейські виявили у рюкзаку чоловіка одну гранату Ф-1 та одну – РГД-5 із запалами до них. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління харківської поліції, – розповіли у ГУ НП у Харківській області.

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Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.