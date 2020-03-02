У Харкові у колекторі біля річки знайшли тіло молодої жінки

Харків’янка під час прогулянки біля річки Уди 1 березня близько 13.10 натрапила на тіло жінки, яке знаходилося у колекторній трубі.

Слідчо-оперативна група та експерти пересувної криміналістичної лабораторії, які виїхали на місце, встановили, що загиблій приблизно 20-35 років.

Тіло направлено до Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

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Поліцейські також намагаються встановити особу загиблої та обставини події.

Відкрито кримінальне провадження за п. 4 ч. 2 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство. Максимальне покарання за цією статтею – довічне позбавлення волі.

Нещодавно у Кривому Розі перехожий виявив у водоймі пакет з тілом мертвої жінки без голови та кінцівок.