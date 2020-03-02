PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Убив дівчину і поранив чоловіка: на Львівщині розшукують озброєного зловмисника

На Львівщині розшукують 57-річного харків’янина Віктора Тура, який 1 березня у місті Пустомити вбив 22-річну дівчину та поранив чоловіка.

Прикмети: зріст близько 170 см, шатен, носить бороду. Одягнений у довгу коричневу шкіряну куртку, темно-синій светр та темні штани. Чоловік може бути озброєний.

– Усіх, хто володіє інформацією, яка допоможе встановити місце перебування зловмисника, просимо зголоситись на оперативну лінію 102, – наголошують у поліції.

Читайте: У Києві знайшли застреленим бізнесмена Леоніда Вульфа

Віктор Тур

Нагадаємо, 26 лютого у селі Перемишель Хмельницької області знайшли вбитим місцевого жителя. У нього була перерізана горлянка.

Джерело: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка