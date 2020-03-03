У Козелецькому районі Чернігівської області поліцейські спільно з рятувальниками на відстані близько 70 м від берега знайшли тіло одного з рибалок, які 28 лютого вийшли на човні Прогрес в акваторію Київського водосховища і зникли.
Вони також знайшли перевернутий човен.
– О 16.05 тіло одного з рибалок та човен були доставлені на берег, – йдеться у повідомленні.
До пошуків залучено поліцію Київщини та Чернігівщини, водну поліцію, водолазів, особовий склад Вишгородської поліції та зони ЧАЕС – загалом 55 чоловік та 11 одиниць техніки, зокрема вертоліт H-225 Super Puma.
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Наразі пошуки другого рибалки припинено до ранку 4 березня.
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На Київському морі знашли тіло одного з двох зниклих рибалок / 2 фотографии
Нагадаємо, 28 лютого у Київській області зникли двоє рибалок, які ловили рибу в акваторії Київського водосховища. Поблизу села Страхолісся Іванівського району вони вийшли на човні Прогрес.
Джерело: ДСНС
Фото: ДСНС