На Київському морі знашли тіло одного з двох зниклих рибалок

У Козелецькому районі Чернігівської області поліцейські спільно з рятувальниками на відстані близько 70 м від берега знайшли тіло одного з рибалок, які 28 лютого вийшли на човні Прогрес в акваторію Київського водосховища і зникли.

Вони також знайшли перевернутий човен.

– О 16.05 тіло одного з рибалок та човен були доставлені на берег, – йдеться у повідомленні.

До пошуків залучено поліцію Київщини та Чернігівщини, водну поліцію, водолазів, особовий склад Вишгородської поліції та зони ЧАЕС – загалом 55 чоловік та 11 одиниць техніки, зокрема вертоліт H-225 Super Puma.

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Наразі пошуки другого рибалки припинено до ранку 4 березня.