На Вінниччині 11 дітей у лікарні через отруєння парами газу

Поліція Могилів-Подільського близько 13.00 отримала інформацію про різкий запах газу на одній із вулиць міста. На місці з’ясувалося, що підлітки отруїлись парами газу (газоліну – пропану).

Його витік стався під час заміни балону біля кафе, що знаходиться поруч з навчальним закладом.

– Діти, які перебували поряд, отруїлись його парами. 11 школярів віком 13 та 14 років госпіталізовані. На місці події проведені першочергові слідчі дії. Газовий балон вилучено, – йдеться у повідомленні.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 241 ККУ – Забруднення атмосферного повітря. Ця стаття передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльність на той самий строк або без нього.

Нещодавно у Тернопільській області 27 учнів коледжу госпіталізували з ознаками харчового отруєння.