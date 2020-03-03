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Факти / Надзвичайні події

Торнадо в США: 19 людей загинули, десятки постраждалих

У штаті Теннессі (США) в чотирьох округах, зокрема Девідсон, де знаходиться столиця штату місто Нешвілл, і Патнам, Бентон і Вілсон пронісся потужний торнадо. В результаті чого загинули 19 осіб, десятки людей постраждали.

Крім того, понад 50 тис. будинків і підприємств залишилися без електрики, 45 домівок зруйновано.

– У нас є втрати 4у всьому штату. Є зниклі люди, – заявив губернатор штату Теннессі Білл Лі.

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Влада оголосила надзвичайний стан через ураган.

Камера відеоспостереження зловила момент, як торнадо налетів на східні райони Нешвілла.

Раніше Факти ICTV писали, яких збитків завдав Україні потужний буревій. Понад 500 населених пунктів у 12 областях України залишилися без світла.

Джерело: NBC News

Фото: Dreamstime

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