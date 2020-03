Торнадо в США: 19 людей загинули, десятки постраждалих

У штаті Теннессі (США) в чотирьох округах, зокрема Девідсон, де знаходиться столиця штату місто Нешвілл, і Патнам, Бентон і Вілсон пронісся потужний торнадо. В результаті чого загинули 19 осіб, десятки людей постраждали.

Крім того, понад 50 тис. будинків і підприємств залишилися без електрики, 45 домівок зруйновано.

– У нас є втрати 4у всьому штату. Є зниклі люди, – заявив губернатор штату Теннессі Білл Лі.

Влада оголосила надзвичайний стан через ураган.

Камера відеоспостереження зловила момент, як торнадо налетів на східні райони Нешвілла.

More devastating sights. This is Fourth Ave N in #Germantown. Windows completely blown out. Water dripping down the side of this building. Video to follow. @WSMV pic.twitter.com/2Jm8oeGxFT

— Ryan Breslin (@RyBrez) March 3, 2020