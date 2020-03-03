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Факти / Надзвичайні події

У Київському морі третій день шукають зниклих рибалок

28 лютого в Київській області зникли двоє рибалок, які ловили рибу в акваторії Київського водосховища.

Поблизу села Страхолісся Іванівського району двоє чоловіків вийшли на човні Прогрес в акваторію.

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У Київському морі третій день шукають зниклих рибалок / 7 фотографий

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З ночі 29 лютого рибалки перестали відповідати на дзвінки.

Наразі зв’язка з ними немає і проводяться пошукові роботи із залученням авіації ДСНС.

Для обстеження акваторій ймовірного зникнення рибалок залучено вертоліт H-225 Super Puma з робочою пошуковою групою в складі п’яти осіб.

Раніше Факти ICTV писали, що на Дніпропетровщині з води дістали тіло рибалки.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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