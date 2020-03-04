Повалили на підлогу та били ногами: мати та дочка накинулися на пілота в літаку

Суд в Лондоні розглядає справу Генрієтти Мітайяре та її матері Мері Робертс. Їх звинувачують у побитті командира екіпажу пасажирського лайнера. Інцидент стався у травні 2019 року на рейсі Цюріх-Лондон.

Почалося все з того, що дівчину попросили здати в багаж сумку-кенгуру, але вона відмовилася, посилаючись на вартість процедури.

25-річна дівчина скандалила протягом усього польоту, а після посадки судна в Лондоні до неї вийшов капітан літака Гвідо Кіль.

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– Вона сказала капітанові, щоб він не втручався, що швейцарці – расисти і не повинні так поводитися з жінкою з дитиною, навіть якщо вона кольорова. Капітан спробував її заспокоїти та посадити на своє місце, але коли доторкнувся до неї, вона втратила самовладання, – розповів старший бортпровідник.

Після чого мати з дочкою накинулися на капітана, вони повалили його на підлогу та били ногами.

Їм висунули звинувачення в невиконанні законних розпоряджень командира літака та нанесенні побоїв.

Раніше Факти ICTV писали, що в Індії на борт пасажирського літака випадково залетіли голуби. Представники індійської авіакомпанії GoAir вибачились за дивний інцидент. Через голубів лайнер прилетів із запізненням на півгодини.