Станцію метро Палац спорту зачиняли через повідомлення про мінування

Оновлено о 13.05. Станцію Палац спорту відчинили на вхід і вихід пасажирів, а також пересадку.
Вибухонебезпечних предметів на станції не виявили. Метро працює у звичайному режимі.
Через анонімне повідомлення про мінування станцію Київського метрополітену Палац спорту зачинили.
Наразі не дозволений вхід і вихід пасажирів, а також зачинено перехід на станцію.
Зараз на Палаці спорту проводять перевірку на наявність вибухонебезпечних пристроїв.
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Інформація про відкриття станції з’явиться після завершення зазначеної перевірки.
Нагадаємо, у Києві часто надходить інформація про мінування станцій метрополітену, у зв’язку з чим їх закривають для відповідної перевірки.
Іноді повідомлення про мінування носять масовий характер.
А нещодавно у столиці повідомили про “замінування” самого Палацу спорту, у результаті чого довелося евакуювати персонал будівлі і його відвідувачів.
Джерело: Київський метрополітен