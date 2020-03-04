Станцію метро Палац спорту зачиняли через повідомлення про мінування

Оновлено о 13.05. Станцію Палац спорту відчинили на вхід і вихід пасажирів, а також пересадку.

Вибухонебезпечних предметів на станції не виявили. Метро працює у звичайному режимі.

Через анонімне повідомлення про мінування станцію Київського метрополітену Палац спорту зачинили.

Наразі не дозволений вхід і вихід пасажирів, а також зачинено перехід на станцію.

Зараз на Палаці спорту проводять перевірку на наявність вибухонебезпечних пристроїв.

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Інформація про відкриття станції з’явиться після завершення зазначеної перевірки.

Нагадаємо, у Києві часто надходить інформація про мінування станцій метрополітену, у зв’язку з чим їх закривають для відповідної перевірки.

Іноді повідомлення про мінування носять масовий характер.

А нещодавно у столиці повідомили про “замінування” самого Палацу спорту, у результаті чого довелося евакуювати персонал будівлі і його відвідувачів.

Джерело: Київський метрополітен