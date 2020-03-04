У Рівному 65-річний чоловік помер від ускладнень грипу

Житель Рівного, у якого діагностували грип А, ускладнений не госпітальною двобічною пневмонією, 4 березня помер у Центральній міській лікарні.
65-річний чоловік звернувся за медичною допомогою ще 28 лютого, проте лікування виявилось неефективним – врятувати хворого не вдалося.
У нього не було щеплення проти грипу, ускладнили ситуацію також хронічні захворювання.
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У Рівненській області це вже четвертий летальний випадок від ускладнень грипу з початку 2020 року.
До слова, у Києві автобуси, тролейбуси та трамваї додатково дезінфікують через підвищення захворюваності на грип та ГРВІ.
Джерело: Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ
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