Приставляв ніж до горла і вимагав гроші: наркоман кидався на людей на ринку в Миколаєві

У Миколаєві чоловік в неадекватному стані кидався на людей на ринку.

Зловмисник прикладав ніж до горла і вимагав гроші.

Налякані підприємці викликали поліцію. Під час затримання чоловік вигукував, що він учасник АТО, але пізніше з’ясувалося, що до збройних сил він не має відношення.

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Продавці на ринку вирішили, що у нього психічне захворювання.

27-річний злочинець виявився наркоманом. Того дня вживав солі, а гроші йому потрібні були на нову дозу.

Зараз він затриманий і знаходиться в СІЗО. Сам же кається у своєму вчинку. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше в одну зі шкіл Білої Церкви викликали поліцейських через незрозумілу і дивну поведінку деяких учнів старших класів. Виявилося, що школярі вживали заборонений наркотик насвай, який вони купували у 47-річної місцевої жительки.