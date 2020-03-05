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Факти / Надзвичайні події

У Дніпрі біля дитячого майданчика знайшли повішеного чоловіка

Вранці 5 березня мешканець будинку №22 по вулиці Козака Мамая у Дніпрі знайшов біля дитячого майданчика труп повішеного чоловіка.

За його словами, загиблого раніше ніколи не бачив, на вигляд йому 30-40 років. Чоловік викликав поліцію.

Правоохоронці знайшли при ньому документи, передсмертної записки не було.

На тілі слідів насильства не виявлено.

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Більше стане відомо після проведення судово-медичної експертизи.

  • У Дніпрі біля дитячого майданчика знайшли повішеного чоловіка
  • У Дніпрі біля дитячого майданчика знайшли повішеного чоловіка
  • У Дніпрі біля дитячого майданчика знайшли повішеного чоловіка
  • У Дніпрі біля дитячого майданчика знайшли повішеного чоловіка
У Дніпрі біля дитячого майданчика знайшли повішеного чоловіка / 2 фотографии

Нещодавно у Донецькому технічному університеті, який зараз знаходиться в Покровську, 21-річна студентка вистрибнула восьмого поверху гуртожитку. Коли приїхали медики, дівчина була ще жива, але лікарям не вдалося її врятувати.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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