У Дніпрі біля дитячого майданчика знайшли повішеного чоловіка

Вранці 5 березня мешканець будинку №22 по вулиці Козака Мамая у Дніпрі знайшов біля дитячого майданчика труп повішеного чоловіка.

За його словами, загиблого раніше ніколи не бачив, на вигляд йому 30-40 років. Чоловік викликав поліцію.

Правоохоронці знайшли при ньому документи, передсмертної записки не було.

На тілі слідів насильства не виявлено.

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Більше стане відомо після проведення судово-медичної експертизи.