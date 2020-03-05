Вранці 5 березня мешканець будинку №22 по вулиці Козака Мамая у Дніпрі знайшов біля дитячого майданчика труп повішеного чоловіка.
За його словами, загиблого раніше ніколи не бачив, на вигляд йому 30-40 років. Чоловік викликав поліцію.
Правоохоронці знайшли при ньому документи, передсмертної записки не було.
На тілі слідів насильства не виявлено.
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Більше стане відомо після проведення судово-медичної експертизи.
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У Дніпрі біля дитячого майданчика знайшли повішеного чоловіка / 2 фотографии
Нещодавно у Донецькому технічному університеті, який зараз знаходиться в Покровську, 21-річна студентка вистрибнула восьмого поверху гуртожитку. Коли приїхали медики, дівчина була ще жива, але лікарям не вдалося її врятувати.
Джерело: Інформатор
Фото: Інформатор
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