У ніч на п’ятницю, 6 березня, на проспекті Академіка Глушкова сталася аварія між двома Renault Megan. Після жорсткого удару автомобілі вилетіли з дороги на територію заправки KLO.
Червоний Renault влетів у стовп, а сірий – у бензовоз.
Аварія трапилася близько 01.00. Обидва автомобілі рухалися проспектом у сторону Одеської площі.
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Одне влетіло в стовп, а інше в бензовоз: у Києві зіткнулося два авто / 5 фотографий
Водій сірого Megan повідомив, що він їхав у правій смузі і перед ним дівчина на такому самому Megan (тільки червоного кольору) почала повертати на заправку. Чоловік не встиг зреагувати і протаранив Renault в бік.
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Після цього водії втратили керування: сірий Renault влетів у бензовоз, а червоний – в стовп. Одного з пасажирів забрала карета швидкої допомоги.
Для установки подробиць ДТП на місце викликали слідчо-оперативну групу.
Раніше на перехресті Повітрофлотського проспекту і вулиці Преображенська автомобіль Subaru BRZ на великій швидкості пішов в занос і влетів в електроопору. Пасажир помер до приїзду медиків.
Джерело: Інформатор
Фото: ІнформаторТеги: ДТП, ДТП в Києві, КиївЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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