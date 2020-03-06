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Факти / Надзвичайні події

Одне влетіло в стовп, а інше в бензовоз: у Києві зіткнулося два авто

У ніч на п’ятницю, 6 березня, на проспекті Академіка Глушкова сталася аварія між двома Renault Megan. Після жорсткого удару автомобілі вилетіли з дороги на територію заправки KLO.

Червоний Renault влетів у стовп, а сірий – у бензовоз.

Аварія трапилася близько 01.00. Обидва автомобілі рухалися проспектом у сторону Одеської площі.

Одне влетіло в стовп, а інше в бензовоз: у Києві зіткнулося два авто / 5 фотографий

Водій сірого Megan повідомив, що він їхав у правій смузі і перед ним дівчина на такому самому Megan (тільки червоного кольору) почала повертати на заправку. Чоловік не встиг зреагувати і протаранив Renault в бік.

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Після цього водії втратили керування: сірий Renault влетів у бензовоз, а червоний – в стовп. Одного з пасажирів забрала карета швидкої допомоги.

Для установки подробиць ДТП на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Раніше на перехресті Повітрофлотського проспекту і вулиці Преображенська автомобіль Subaru BRZ на великій швидкості пішов в занос і влетів в електроопору. Пасажир помер до приїзду медиків.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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