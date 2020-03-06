Одне влетіло в стовп, а інше в бензовоз: у Києві зіткнулося два авто

У ніч на п’ятницю, 6 березня, на проспекті Академіка Глушкова сталася аварія між двома Renault Megan. Після жорсткого удару автомобілі вилетіли з дороги на територію заправки KLO.

Червоний Renault влетів у стовп, а сірий – у бензовоз.

Аварія трапилася близько 01.00. Обидва автомобілі рухалися проспектом у сторону Одеської площі.