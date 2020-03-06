PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Заплатила за побиття колишнього: у Києві затримали співучасників розбою

6 березня в Оболонському районі столиці правоохоронці затримали 20-річну черкащанку, яка разом зі знайомим побила свого колишнього співмешканця.

Постраждалий розповів, що його вичікували під будинком. Дівчина попросили хлопця вийти у коридор під’їзду, але там його зустрів озброєний чоловік у балаклаві.

Після погроз зброєю нападники спочатку побили хлопця, а потім викрали його мобільний телефон.

Заплатила за побиття колишнього: у Києві затримали співучасників розбою / 3 фотографии

Читайте: На очах у падчерки та її доньки: у Києві чоловік викинувся з вікна 7 поверху

Слідство встановило, що дівчина обіцяла грошову винагороду своєму 28-річному товаришу за побиття колишнього хлопця.

– Було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) КК України та повідомлено фігурантам про підозру у вчиненні злочину.

Суд обрав їм запобіжний захід: чоловіку – у вигляді тримання під вартою, а жінці – нічний домашній арешт, – повідомили в поліції.

Горе-колишній та її знайомому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нещодавно Факти ICTV розповідали про інцидент у київській маршрутці. Через незначне зауваження чоловік розбив дівчині ніс.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка