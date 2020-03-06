Заплатила за побиття колишнього: у Києві затримали співучасників розбою

6 березня в Оболонському районі столиці правоохоронці затримали 20-річну черкащанку, яка разом зі знайомим побила свого колишнього співмешканця.

Постраждалий розповів, що його вичікували під будинком. Дівчина попросили хлопця вийти у коридор під’їзду, але там його зустрів озброєний чоловік у балаклаві.

Після погроз зброєю нападники спочатку побили хлопця, а потім викрали його мобільний телефон.