6 березня в Оболонському районі столиці правоохоронці затримали 20-річну черкащанку, яка разом зі знайомим побила свого колишнього співмешканця.
Постраждалий розповів, що його вичікували під будинком. Дівчина попросили хлопця вийти у коридор під’їзду, але там його зустрів озброєний чоловік у балаклаві.
Після погроз зброєю нападники спочатку побили хлопця, а потім викрали його мобільний телефон.
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Заплатила за побиття колишнього: у Києві затримали співучасників розбою / 3 фотографии
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Слідство встановило, що дівчина обіцяла грошову винагороду своєму 28-річному товаришу за побиття колишнього хлопця.
– Було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) КК України та повідомлено фігурантам про підозру у вчиненні злочину.
Суд обрав їм запобіжний захід: чоловіку – у вигляді тримання під вартою, а жінці – нічний домашній арешт, – повідомили в поліції.
Горе-колишній та її знайомому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нещодавно Факти ICTV розповідали про інцидент у київській маршрутці. Через незначне зауваження чоловік розбив дівчині ніс.
Джерело: Нацполіція
Фото: НацполіціяТеги: Київ новини, Нацполіція, Новини Києва, ПобиттяЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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