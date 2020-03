У Китаї обвалився готель з розміщеними на карантин – під завалами десятки людей

У китайській провінції Фуцзянь обвалився шестиповерховий готель Xinjia Express в місті Цюаньчжоу. Під завалами опинилися щонайменше 70 осіб.

На цей момент з-під завалів вже вдалося дістати 33 людей.

За даними муніципальної влади, цей готель використовується для карантину та спостереження за людьми, які прибули з інших провінцій, що спілкувалися з хворими на коронавірус Covid-19.

Читайте: Не варто сподіватися, що коронавірус зникне влітку – ВООЗ

На місці працюють 147 рятувальників. Розбір завалів триває.

Водночас причина обвалу покаи невідомі.

#BREAKING : A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China’s Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV

All-out efforts are being carried out for the rescue at the hotel that collapsed in #Quanzhou to minimize casualties and prevent secondary accidents. Authorities also urged that a probe should be launched to investigate the cause for the collapse. https://t.co/44iEe8I1SV pic.twitter.com/fkdk16ErrF

— Global Times (@globaltimesnews) March 7, 2020