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Факти / Надзвичайні події

У Китаї обвалився готель з розміщеними на карантин – під завалами десятки людей

У китайській провінції Фуцзянь обвалився шестиповерховий готель Xinjia Express в місті Цюаньчжоу. Під завалами опинилися щонайменше 70 осіб.

На цей момент з-під завалів вже вдалося дістати 33 людей.

За даними муніципальної влади, цей готель використовується для карантину та спостереження за людьми, які прибули з інших провінцій, що спілкувалися з хворими на коронавірус Covid-19.

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На місці працюють 147 рятувальників. Розбір завалів триває.

Водночас причина обвалу покаи невідомі.

 

 

Нагадаємо, у  Китаї після спалаху коронавірусу підприємства почали відновлювати роботу. Загалом у світі на коронавірус захворіло понад 100 тис. людей, 55 тис. – вже одужали, померло 3,4 тис осіб.

Джерело: Синьхуа

Фото: Global Times

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