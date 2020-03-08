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Факти / Надзвичайні події

Геть з України: у Львові феміністок закидали яйцями

У Львові 8 березня невідомі закидали яйцями учасниць маршу за права жінок.

Про це в Facebook повідомила одна з феміністок Марта Чумало. Інцидент стався на вулиці Федорова.

– Мене та двох наших активісток у спину з криками На *** геть з України! закидали сирими яйцями, – заявила Чумало.

Читайте: Тюльпани та романтичні пісні: у Конотопі військові привітали жінок з 8 березня

Вона додала, що вже зібрали контакти свідків події та збираються звертатися до поліції.

Раніше Факти ICTV писали, що 8 березня у Києві на Михайлівській площі проходив Марш Жінок за рівність. Окрім Маршу Жінок там проходить консервативний Марш проти абортів, організований політичним рухом Традиція і порядок.

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