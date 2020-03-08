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Факти / Надзвичайні події

Ледь не зачепила легковик: у столичної маршрутки під час руху відвалилося колесо

У Києві у маршрутки під час руху відвалилося заднє колесо. Інцидент стався 8 березня на вулиці Щербаківській в Шевченківському районі столиці.

Відео можна помітити, як водій не помітив втрати колеса, і маршрутка продовжила рух на трьох колесах.

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Зупинити транспорт водієві вдалося перед пішохідним переходом. Водночас він ледь не зачепив легковий автомобіль, який зупинився попереду.

Раніше Факти ICTV писали, що у Рівному правоохоронці вдруге затримали 16-річного підлітка, який викрав маршрутний автобус.

Свій вчинок хлопець пояснив тим, що просто хотів покататися. Експертиза встановила, що він був тверезим.

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