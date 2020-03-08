На Київщині легковик Peugeot протаранив вантажівку – троє загиблих

Ввечері 7 березня у Бориспільському районі Київської області відбулась смертельна ДТП за участі автомобілів Renault Magnum та Peugeot 307.
За словами правоохоронців, на перехресті доріг Бориспіль-Баришівка водій Peugeot не впорався з керуванням та спровокував зіткнення з вантажівкою Renault.
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ДТП забрала життя трьох людей: 26-річної киянки, що була за кермом Peugeot, 32-річного жителя Львівщини та 34-річного уродженця Донеччини, що їхали разом із нею.
Водій вантажівки залишився неушкодженим.
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Також в поліції повідомили, що буде проведена експертиза для встановлення причин смерті.
Розбиті автомобілі було вилучено у якості речових доказів.
Раніше Факти ICTV розповідали про ДТП на Тернопільщині, внаслідок якої п’ятеро людей отримали численні травми та поранення.
Джерело: Нацполіція
Фото: Нацполіція