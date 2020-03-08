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Факти / Надзвичайні події

На Київщині легковик Peugeot протаранив вантажівку – троє загиблих

Ввечері 7 березня у Бориспільському районі Київської області відбулась смертельна ДТП за участі автомобілів Renault Magnum та Peugeot 307.

За словами правоохоронців, на перехресті доріг Бориспіль-Баришівка водій Peugeot не впорався з керуванням та спровокував зіткнення з вантажівкою Renault.

На Київщині легковик Peugeot протаранив вантажівку – троє загиблих / 2 фотографии

ДТП забрала життя трьох людей: 26-річної киянки, що була за кермом Peugeot, 32-річного жителя Львівщини та 34-річного уродженця Донеччини, що їхали разом із нею.

Водій вантажівки залишився неушкодженим.

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Також в поліції повідомили, що буде проведена експертиза для встановлення причин смерті.

Розбиті автомобілі було вилучено у якості речових доказів.

Раніше Факти ICTV розповідали про ДТП на Тернопільщині, внаслідок якої п’ятеро людей отримали численні травми та поранення.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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