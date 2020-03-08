Тіло водія вирізали рятувальники: під Києвом зіткнулися два легковики

Під Києвом біля села Мартусівка Honda Civic виїхала на зустрічну смугу, де вона влетіла в Toyota Prado.

В результаті удару водія Honda 1994 року народження затиснуло в салоні. Від отриманих травм він помер, тіло вирізали рятувальники.

Пасажира Honda госпіталізували з переломом ноги та іншими травмами різної тяжкості. Водій Toyota не постраждав.

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На місці працювали два екіпажі патрульної поліції, співробітники ДСНС, медики та слідчо-оперативна група.