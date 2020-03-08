Під Києвом біля села Мартусівка Honda Civic виїхала на зустрічну смугу, де вона влетіла в Toyota Prado.
В результаті удару водія Honda 1994 року народження затиснуло в салоні. Від отриманих травм він помер, тіло вирізали рятувальники.
Пасажира Honda госпіталізували з переломом ноги та іншими травмами різної тяжкості. Водій Toyota не постраждав.
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На місці працювали два екіпажі патрульної поліції, співробітники ДСНС, медики та слідчо-оперативна група.
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Тіло водія вирізали рятувальники: під Києвом зіткнулися два легковики / 6 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що у Бориспільському районі Київської області відбулась смертельна ДТП за участі автомобілів Renault Magnum та Peugeot 307.
ДТП забрала життя трьох людей: 26-річної киянки, що була за кермом Peugeot, 32-річного жителя Львівщини та 34-річного уродженця Донеччини, що їхали разом із нею.
Джерело: Інформатор
Фото: ІнформаторТеги: ДТП, Київська область, Надзвичайні подіїЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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