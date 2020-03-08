PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Тіло водія вирізали рятувальники: під Києвом зіткнулися два легковики

Під Києвом біля села Мартусівка Honda Civic виїхала на зустрічну смугу, де вона влетіла в Toyota Prado.

В результаті удару водія Honda 1994 року народження затиснуло в салоні. Від отриманих травм він помер, тіло вирізали рятувальники.

Пасажира Honda госпіталізували з переломом ноги та іншими травмами різної тяжкості. Водій Toyota не постраждав.

Читайте: Два авто розбиті вщент: у ДТП на Тернопільщині постраждали п’ятеро людей

На місці працювали два екіпажі патрульної поліції, співробітники ДСНС, медики та слідчо-оперативна група.

Тіло водія вирізали рятувальники: під Києвом зіткнулися два легковики / 6 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Бориспільському районі Київської області відбулась смертельна ДТП за участі автомобілів Renault Magnum та Peugeot 307.

ДТП забрала життя трьох людей: 26-річної киянки, що була за кермом Peugeot, 32-річного жителя Львівщини та 34-річного уродженця Донеччини, що їхали разом із нею.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка