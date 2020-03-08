













Українець намагався незаконно вивезти з Польщі більше 20 млн грн / 7 фотографий

– Під час здійснення прикордонно-митних процедур було помічено знервовану поведінку водія, тому митники прийняли рішення поглиблено оглянути мікроавтобус Mercedes, яким їхав наш співвітчизник, – повідомили в ДПСУ.

У ході огляду автівки в особистих речах чоловіка знайшли декілька пакетів з грошима. Після вилучення та підрахунків виявилось, що чоловік планував провезти €500 тис і $240 тис.

Валюту було вилучено та передано співробітникам митниці.

Раніше Факти ICTV розповідали, як через український кордон контрабандою намагалися вивезти понад 3 тис. противірусних масок.

Фото, відео: ДПСУ