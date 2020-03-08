Українець намагався незаконно вивезти з Польщі більше 20 млн грн

8 березня на українському прикордонному пункті Угринів затримали чоловіка, який хотів провезти €500 тис і $240 тис.
37-річного зловмисника, який повертався з Польщі, спіймали прикордонники Львівського загону Держприкордонслужби України.
За словами працівників пропускного пункту, їх збентежила надто схвильована поведінка чоловіка.
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– Під час здійснення прикордонно-митних процедур було помічено знервовану поведінку водія, тому митники прийняли рішення поглиблено оглянути мікроавтобус Mercedes, яким їхав наш співвітчизник, – повідомили в ДПСУ.
У ході огляду автівки в особистих речах чоловіка знайшли декілька пакетів з грошима. Після вилучення та підрахунків виявилось, що чоловік планував провезти €500 тис і $240 тис.
Валюту було вилучено та передано співробітникам митниці.
Раніше Факти ICTV розповідали, як через український кордон контрабандою намагалися вивезти понад 3 тис. противірусних масок.
Фото, відео: ДПСУ
Джерело: ДержприкордонслужбаЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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