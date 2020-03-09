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Факти / Надзвичайні події

На Житомирщині зіткнулось два легкових авто – четверо загиблих

У Житомирській області вранці 9 березня внаслідок зіткнення двох легковиків загинули четверо людей.

Смертельна аварія сталася близько 4.15 у смт Любарі на автодорозі Житомир – Чернівці. За попередніми даними, 23-річний водій BMW-523 не впорався з керуванням транспортним засобом та виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався у Daewoo Lanos.

У результаті від отриманих травм на місці загинули обидва водії та пасажирка Daewoo Lanos. У реанімаційному відділенні лікарні померла дитина, яка знаходилась у Daewoo Lanos.

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Наразі у медичному закладі знаходиться пасажир BMW, житель с. Громади Любарського району, 1994 року народження.

На Житомирщині зіткнулось два легкових авто – четверо загиблих / 3 фотографии

Тіла загиблих доправлено на судово-медичну експертизу. Їхні особи встановлюють.

За фактом відкрито кримінальне провадження – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Раніше Факти ICTV писали, що на Закарпатті внаслідок зіткнення автомобіля з пасажирським потягом постраждало п’ятеро осіб.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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