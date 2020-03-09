У Житомирській області вранці 9 березня внаслідок зіткнення двох легковиків загинули четверо людей.
Смертельна аварія сталася близько 4.15 у смт Любарі на автодорозі Житомир – Чернівці. За попередніми даними, 23-річний водій BMW-523 не впорався з керуванням транспортним засобом та виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався у Daewoo Lanos.
У результаті від отриманих травм на місці загинули обидва водії та пасажирка Daewoo Lanos. У реанімаційному відділенні лікарні померла дитина, яка знаходилась у Daewoo Lanos.
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Наразі у медичному закладі знаходиться пасажир BMW, житель с. Громади Любарського району, 1994 року народження.
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На Житомирщині зіткнулось два легкових авто – четверо загиблих / 3 фотографии
Тіла загиблих доправлено на судово-медичну експертизу. Їхні особи встановлюють.
За фактом відкрито кримінальне провадження – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Раніше Факти ICTV писали, що на Закарпатті внаслідок зіткнення автомобіля з пасажирським потягом постраждало п’ятеро осіб.
Джерело: Нацполіція
Фото: НацполіціяТеги: ДТП, ДТП на Житомирщині, Житомирська областьЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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