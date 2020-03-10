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Факти / Надзвичайні події

У Києві на Нивках BMW влетіло в Seat: є постраждалий

У ніч на 10 березня в Києві на перетині вулиць Стеценка та Щербаківського сталося ДТП за участю автомобілів BMW X3 і Seat. У результаті зіткнення постраждала одна людина – водій Seat.

Аварія сталася близько 23.00.

За попередньою інформацією, яку повідомили поліцейські, обидва автомобілі рухалися вулицею Щербаківського в сторону площі Валерія Марченка.

У Києві на Нивках BMW влетіло в Seat: є постраждалий / 6 фотографий

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Далі, за словами водія BMW, Seat вилетів на смугу перед ним і чоловік не встиг загальмувати.

У результаті зіткнення водій Seat отримав травми невідомого ступеня тяжкості – медики надавали йому допомогу.

Раніше Факти ICTV писали, що на Закарпатті внаслідок зіткнення автомобіля з пасажирським потягом постраждало п’ятеро осіб.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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