У Києві на Нивках BMW влетіло в Seat: є постраждалий

У ніч на 10 березня в Києві на перетині вулиць Стеценка та Щербаківського сталося ДТП за участю автомобілів BMW X3 і Seat. У результаті зіткнення постраждала одна людина – водій Seat.

Аварія сталася близько 23.00.

За попередньою інформацією, яку повідомили поліцейські, обидва автомобілі рухалися вулицею Щербаківського в сторону площі Валерія Марченка.