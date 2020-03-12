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Факти / Надзвичайні події

У Києві спалили автомобіль керівника Держекоінспекції Фірсова

У ніч на четвер, 12 березня, невідомі підпалили автомобіль в.о. голови Державної екологічної інспекції України Єгора Фірсова.

– Просто під будинком невідомі спалили мою машину. Пожежники прибули оперативно і загасили вогонь, але відновленню авто вже не підлягає, – написав Фірсов.

Колишній народний депутат вважає, що це трапилося через його професійну діяльність.

– Мабуть, таким чином оцінили роботу моєї команди на чолі екоінспекції. Реальні штрафи для забруднювачів, антикорупційні чистки не подобаються багатьом. Ось і відповідь, – додав Єгор Фірсов.

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Нагадаємо, Фірсов очолює Державну екологічну інспекцію з 20 листопада 2019 року.

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