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Факти / Надзвичайні події

У Словаччині в ДТП загинули двоє українців, ще четверо травмовані

Двоє українців загинуло у масштабному ДТП у Словаччині в ніч на 12 березня.

Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся із рейсовим автобусом на автодорозі між населеними пунктами Ружомберок – Чернова.

До лікарні із різними травмами потрапило 26 людей, серед них четверо українців.

У Словаччині в ДТП загинули двоє українців, ще четверо травмовані / 2 фотографии

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За попередніми даними, серед загиблих – 26-річний водій Mercedes та його 23-річний колега. Вони везли групу українських заробічан до міста Жиліна. Обоє родом із Тячівського району Закарпаття.

У зв’язку з пандемією коронавірусу в світі у карантин відправили бригаду медиків та пожежних, які надавали допомогу постраждалим в ДТП. Їх ізолюють, поки не будуть доступні результати досліджень на коронавірус.

Посольство України у Словаччині підтримує контакт з родичами загиблих, займається необхідними питаннями для репатріації їхніх тіл в Україну.

Як писали Факти ICTV, дев’ять гравців гвінейського футбольного клубу Етуаль де Гвінея загинули в результаті ДТП 11 березня. Це сталося недалеко від міста Маму, за 250 кілометрів від столиці країни Конакрі, де базується клуб.

Джерело: zilinak.sk

Фото: zilinak.sk

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