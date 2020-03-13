PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Відірвало двигун: під Києвом мікроавтобус влетів у легковик

Пізно ввечері 12 березня на окружній дорозі навколо Борисполя зіткнулися мікроавтобус та легковий автомобіль Volkswagen. Від сильного удару легковик полетів у кювет, а Volkswagen LT розвернуло на 180 градусів.

З місця ДТП бригада швидкої допомоги забрала трьох людей.

За попередньою інформацією, мікроавтобус їхав окружною дорогою з боку села Велика Олександрівка.

Відірвало двигун: під Києвом мікроавтобус влетів у легковик / 6 фотографий

Автомобіль Volkswagen перетинав кільцеву трасою, рухаючись з боку Борисполя. На перехресті і сталося жорстке зіткнення.

Читайте: Два авто розбиті вщент: у ДТП на Тернопільщині постраждали п’ятеро людей

У мікроавтобуса від удару вирвало двигун. За словами правоохоронців, з салону буса госпіталізували двох людей. У легковику Volkswagen постраждала дівчина. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Раніше Факти ICTV писали, що на Закарпатті внаслідок зіткнення автомобіля з пасажирським потягом постраждало п’ятеро осіб.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка