











Відірвало двигун: під Києвом мікроавтобус влетів у легковик / 6 фотографий

Автомобіль Volkswagen перетинав кільцеву трасою, рухаючись з боку Борисполя. На перехресті і сталося жорстке зіткнення.

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У мікроавтобуса від удару вирвало двигун. За словами правоохоронців, з салону буса госпіталізували двох людей. У легковику Volkswagen постраждала дівчина. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Раніше Факти ICTV писали, що на Закарпатті внаслідок зіткнення автомобіля з пасажирським потягом постраждало п’ятеро осіб.