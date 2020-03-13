Пізно ввечері 12 березня на окружній дорозі навколо Борисполя зіткнулися мікроавтобус та легковий автомобіль Volkswagen. Від сильного удару легковик полетів у кювет, а Volkswagen LT розвернуло на 180 градусів.
З місця ДТП бригада швидкої допомоги забрала трьох людей.
За попередньою інформацією, мікроавтобус їхав окружною дорогою з боку села Велика Олександрівка.
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Відірвало двигун: під Києвом мікроавтобус влетів у легковик / 6 фотографий
Автомобіль Volkswagen перетинав кільцеву трасою, рухаючись з боку Борисполя. На перехресті і сталося жорстке зіткнення.
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У мікроавтобуса від удару вирвало двигун. За словами правоохоронців, з салону буса госпіталізували двох людей. У легковику Volkswagen постраждала дівчина. На місці працювала слідчо-оперативна група.
Раніше Факти ICTV писали, що на Закарпатті внаслідок зіткнення автомобіля з пасажирським потягом постраждало п’ятеро осіб.Теги: ДТП, ДТП в Києві, КиївЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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