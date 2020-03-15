В Азовському морі поблизу Бердянська 14 березня зник баркас з трьома рибалками.
– 14 березня до ДСНС надійшла інформація, що в Азовському морі поблизу міста Бердянськ вийшли в море на дерев’яному баркасі троє рибалок, які у визначений час не вийшли на зв’язок та місце їх знаходження невідомо, – йдеться у повідомленні.
Для їх пошуку задіяно два катери Держприкордонслужби та один катер Державного морського рятувально-координаційного центру.
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Вчора пошуки результату не дали, їх відновили 15 березня з 6.00.
Додатково задіяли гелікоптер, який знаходиться на постійному місці дислокації у Харкові.
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Під Бердянськом зник баркас із трьома рибалками / 2 фотографии
Нагадаємо, 28 лютого у Київській області зникли двоє рибалок, які ловили рибу в акваторії Київського водосховища. Поблизу села Страхолісся Іванівського району вони вийшли на човні Прогрес.
Джерело: ДСНС
Фото: ДСНС