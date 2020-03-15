PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Під Бердянськом зник баркас із трьома рибалками

В Азовському морі поблизу Бердянська 14 березня зник баркас з трьома рибалками.

– 14 березня до ДСНС надійшла інформація, що в Азовському морі поблизу міста Бердянськ вийшли в море на дерев’яному баркасі троє рибалок, які у визначений час не вийшли на зв’язок та місце їх знаходження невідомо, – йдеться у повідомленні.

Для їх пошуку задіяно два катери Держприкордонслужби та один катер Державного морського рятувально-координаційного центру.

Читайте: Під Харковом потонули двоє рибалок

Вчора пошуки результату не дали, їх відновили 15 березня з 6.00.

Додатково задіяли гелікоптер, який знаходиться на постійному місці дислокації у Харкові.

  • Під Бердянськом зник баркас із трьома рибалками
  • Під Бердянськом зник баркас із трьома рибалками
  • Під Бердянськом зник баркас із трьома рибалками
  • Під Бердянськом зник баркас із трьома рибалками
Під Бердянськом зник баркас із трьома рибалками / 2 фотографии

Нагадаємо, 28 лютого у Київській області зникли двоє рибалок, які ловили рибу в акваторії Київського водосховища. Поблизу села Страхолісся Іванівського району вони вийшли на човні Прогрес.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка