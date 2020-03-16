Україна довго тримала оборону, але цього тижня захисні бастіони похитнулися. Медики заявили про трьох українців, хворих на коронавірус.

Два випадки зафіксовані на Буковині. Один з чоловіків заразився від дружини, яка повернулася з Італії. Сама ж жінка здорова. В Чернівецькій області оголосили надзвичайний стан. Навчальні заклади на карантині. Закриті всі магазини, окрім продуктових.

В Радомишлі на Житомирщині госпіталізували 71-річну жінку, яка нещодавно побувала в Польщі. Лікарі боролися за життя пацієнтки, але безуспішно. Жінка звернулася по допомогу лише на четвертий день хвороби. До цього вона встигла відвідати родичів у Львові та сходити до церкви. П’ятеро прихожан храму вже звернулися до лікарні зі скаргами на підвищену температуру.

У церкві та автостанції рятувальники провели дезінфекцію. У місті закриті на карантин всі школи, садочки, ринок. А ще управління соцзахисту та навіть банки. Зупинений громадський транспорт. В’їзд до міста та виїзд обмежені.

Наприкінці тижня стає відомо, що померла ще одна українка. Але вона знаходилася не вдома, а в Італії. Через спалах коронавірусу в п’ятницю президент скликає засідання Ради нацбезпеки та оборони. Воно триває кілька годин. Ухвалюють: з 17 березня Україна закриває кордони.

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Всі українці, що повертатимуться з-за кордону, проходитимуть медичний контроль. З вівторка залізничне, автобусне та авіасполучення буде припинене. Обмежити авіаперельоти уряд збирався ще цього тижня. В першу чергу, сполучення з тими країнами, де зафіксовано найбільше інфікованих коронавірусом.

Під посиленим контролем не лише повітряні, а й морські ворота України. Всі судна, які швартуються в портах, проходять санітарну перевірку. Моряків оглядають медики у захисних костюмах. Підозри на коронавірус були, але вони не підтвердилися.

Майже на всій території України зараз діє карантинний режим. Закриті усі навчальні заклади. Відмовилися припиняти навчання тільки у Харкові. А ось у столиці це вирішили зробити першими. До 3 квітня закрилися не лише всі навчальні заклади, а й гуртки та секції. Не працюють також театри, музеї, кінозали та розважальні зони в торгівельних центрах. Натомість столичні магазини під час карантину працюватимуть, але з посиленим режимом дезінфекції.

Багато компаній переводять своїх працівників на дистанційну роботу аби зайве не наражати на небезпеку, адже громадський транспорт залишається однією з зон найбільшого ризику. До того ж, через карантин багатьом батькам немає на кого залишити дітей.

Карантинні обмеження докотилися навіть до Верховної Ради. До 3 квітня пускатимуть лише депутатів, їх помічників та працівників апарату. Журналістам доступ до парламенту суттєво обмежили.

У перший же день введення карантину українці масово кинулися закупати продукти. В деяких магазинах вишукувалися черги. В аптеках – теж ажіотаж. Експорт критично важливих медикаментів заборонили. Однак їх намагаються вивезти контрабандою. Найбільшу партію – півтори тонни медичних масок – намагалися відправити через аеропорт Бориспіль в Катар та Італію.

Не втрачають шансу нажитися на паніці й офіційні постачальники. Безконтактні термометри протягом тижня зросли в ціні більш ніж удесятеро.

Головне ж питання зараз: скільки буде тривати цей карантин? Обмежать трьома тижнями чи будуть продовжувати ще? Якщо рівень захворюваності буде рости, то імовірно, карантин продовжать ще й на квітень. Більшість світових експертів прогнозують спад пандемії в травні. Віруси зазвичай бояться тепла і сонця. Та водночас хвороба може повернутися вже восени.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що почитати на карантині.