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Факти / Надзвичайні події

Карантин: як не підхопити коронавірус у транспорті

Тим, кому під час карантину у Києві щодня треба кудись їхати, необхідно бути особливо обережними у громадському транспорті.

У комунальному транспорті проводять дезінфекцію вже двічі на день.

Проте приватні перевізники не поспішають переймати приклад комунальників.

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До того ж самі пасажири ставляться доволі скептично до самозахисту – не вдягають маски, не дотримуються метрової дистанції та не користуються антисептиками, хоча в усіх кутках є пам’ятки про безпеку.

До речі, продавці у продуктових магазинах на час карантину повинні носити маски або перебувати за спеціальним екраном. У разі недотримання цієї вимоги, на порушників чекає штраф.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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