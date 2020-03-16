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Факти / Надзвичайні події

У Києві Volkswagen зіткнувся із Subaru і перекинувся: одна людина загинула

У Києві на Набережному шосе зіткнулися Volkswagen і Subaru. В результаті чого Passat перекинувся.

Водій Subaru розповів, що Volkswagen стояв у крайній лівій смузі, однак в авто не були увімкнені аварійки. Після зіткнення Volkswagen, перевернувшись, ще десяток метрів пролетів дорогою.

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В результаті аварії загинув пасажир Volkswagen, водія госпіталізували у важкому стані. Водій Subaru відбувся синцями.

У Києві Volkswagen зіткнувся із Subaru і перекинувся: одна людина загинула / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що в Миколаєві дівчина на Mitsubishi Pajero збила вагітну жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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