У Києві на Набережному шосе зіткнулися Volkswagen і Subaru. В результаті чого Passat перекинувся.
Водій Subaru розповів, що Volkswagen стояв у крайній лівій смузі, однак в авто не були увімкнені аварійки. Після зіткнення Volkswagen, перевернувшись, ще десяток метрів пролетів дорогою.
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В результаті аварії загинув пасажир Volkswagen, водія госпіталізували у важкому стані. Водій Subaru відбувся синцями.
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У Києві Volkswagen зіткнувся із Subaru і перекинувся: одна людина загинула / 5 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що в Миколаєві дівчина на Mitsubishi Pajero збила вагітну жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.
Джерело: Інформатор
Фото: ІнформаторТеги: ДТП, ДТП в Києві, Надзвичайні подіїЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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