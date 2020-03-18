Стрілянина у Мукачеві: таксист у важкому стані в лікарні

У Мукачеві невідомі, які знаходилися в автомобілі, вистрілили з вогнепальної зброї у таксиста.
Він у цей час сидів у своєму авто.
Мешканця Мукачево 1967 року народження госпіталізували з вогнепальним пораненням у важкому стані.
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Куля потрапила у бік попереку в районі тазу.
Раніше Факти ICTV писали, що в Чернівцях між двома місцевими жителями виникла суперечка, під час якої один з чоловіків вистрілив у іншого.
Потерпілого 22-річного жителя з пораненням шиї госпіталізували до хірургічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги.
Джерело: Mukachevo.net
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