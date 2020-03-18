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Факти / Надзвичайні події

Стрілянина у Мукачеві: таксист у важкому стані в лікарні

У Мукачеві невідомі, які знаходилися в автомобілі, вистрілили з вогнепальної зброї у таксиста.

Він у цей час сидів у своєму авто.

Мешканця Мукачево 1967 року народження госпіталізували з вогнепальним пораненням у важкому стані.

Читайте: В одеській перукарні сталася стрілянина – поранено жінку

Куля потрапила у бік попереку в районі тазу.

Раніше Факти ICTV писали, що в Чернівцях між двома місцевими жителями виникла суперечка, під час якої один з чоловіків вистрілив у іншого.

Потерпілого 22-річного жителя з пораненням шиї госпіталізували до хірургічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги.

Джерело: Mukachevo.net

Фото: Dreamstime

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