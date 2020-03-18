У Києві священик віддав шахраям 500 тис. грн за “золоті” монети

У поліцію Києва звернувся священик, який повідомив, що в лютому придбав у раніше незнайомих йому чоловіків 150 золотих монет на суму 500 тис. грн. Пізніше експертиза встановила, що монети виготовлені з міді та цинку.

Через кілька днів один із зловмисників зателефонував священику з пропозицією придбати ще 800 монет за 1 млн грн.

Поліція почала досудове розслідування та встановила осіб, які вчинили злочин.

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17 березня чотири людини були затримані в порядку ст.208 КПК під час здійснення чергової угоди.

Під час обшуку у них вилучили монети з металу білого та жовтого кольору, інші антикварні вироби, 2 тис. підроблених гривень номіналом 500 грн, помічені спеціальним розчином, а також інші речові докази.

Слідчі та процесуальні дії тривають.

Раніше в Тернополі ворожка виманила €13 тис. у жінки. Вона запропонувала провести ритуал очищення. Для нього жінка принесла гроші, сіль і воду. Ворожка спакувала гроші в два однакових пакета і сказала їх заховати під подушку, а на третій день знову принести сюди, щоб завершити всю процедуру.

Потерпіла тільки на третій день заглянула в пакет, а там лежали газетні вирізки.