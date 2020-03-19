Жінка з Ніжина з підозрою на Covid-19 вигадала поїздку до Італії – Нацполіція

Жінка з Ніжина, яку 18 березня терміново госпіталізували з підозрою на корнавірус, який вона нібито підхопила в Італії, ніколи не була за кордоном, з’ясувала місцева поліція.

38-річна пацієнтка інфекційного відділення розповіла, що три дні тому повернулася в Україну з Італії.

– Правоохоронці розпочали з уточнення дати повернення хворої з Італії. З’ясувалося, що жінка ніколи не була за кордоном та навіть не має закордонного паспорту, – йдеться у повідомленні.

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У неї взяли зразки крові та направили до лабораторії у Київ для проведення тесту на коронавірус.

Наразі у Чернігівській області немає підтверджених фактів захворювання на коронавірус.

Раніше повідомлялося, що 18 березня до Ніжинської міської лікарні доправили 38-річну жінку із симптомами ГРВІ. Також у хворої було ускладнене дихання та кашель. У неї підозрюють коронавірус. Сама хвора сказала, що кілька днів тому повернулася з Італії.