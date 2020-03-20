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Факти / Надзвичайні події

Розбещував під виглядом фокусів: у Слов’янську заарештували 24-річного педофіла

У Слов’янську Донецької області 24-річному підозрюваному в розбещенні хлопчиків суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 168 тис. грн.

18 березня в поліцію звернулися чотири жінки з заявами, що з їх неповнолітніми синами місцевий житель напротязі  тривалого періоду здійснював розпусні дії.

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За даними прокуратури Донецької області, хлопчикам від 13 до 15 років. 24 річного чоловіка заарештували на 60 діб з правом внесення застави.

Встановлено, що напротязі двох років житель Слов’янську під приводом демонстрації фокусів заманював до свого дому неповнолітніх хлопчиків і здійснював з ними розпусні дії. Потім він давав їм по 50 грн і відпускав додому.

Раніше Факти ICTV писали, що під Миколаєвом підлітка підозрюють у згвалтуванні 8-річної дитини.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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