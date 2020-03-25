Травма голови та поранена спина: на Полтавщині чоловік покалічив фельдшера

У селищі Диканька на підстанцію швидкої привезли непритомного чоловіка, його друзі, які і розповіли, що товариш упав, коли вони вже занадто багато алкоголю випили.

– Лікар одразу кинувся до хворого надавати допомогу. Ми всі тут стояли. Пульс був в нормі, тиск трохи падав. І лікар сказав, варто зробити кардіограму, – розповідає фельдшер Ольга Борисівна.

Коли вона почала кріпити електроди до тіла пацієнта, то той прокинувся та почав запитувати Де я? Що зі мною? Ви хто?

Потім чоловік різко зіскочив та почав тікати, а фельдшер, рятуючи дороге обладнання, вхопилася в кардіограф. Однак пацієнт відштовхнув її. Жінка впала на скло та розбила його, в результаті чого їй діагностували черепно-мозкову травму та рвані рани спини, яку довелося зашивати.

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Ба більше, агресивний пацієнт, тікаючи, прихопив із собою куртку фельдшера. Проте наступного дня вії жінці її повернув та навіть вибачився за свою поведінку, але було пізні, правоохоронці вже відкрили кримінальну справу.

Йому загрожує покарання за ст.125 КК України.

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