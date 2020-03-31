На Одещині сина та матір знайшли мертвими у будинку, ще двоє людей у тяжкому стані

У приватному будинку в селі Латівка Одеської області без ознак життя були знайдені 43-річний господар та його 77-річна мати.

– Дружину загиблого, на рік молодшу за нього, та їхню восьмирічну донечку у вкрай важкому стані забрала швидка. Попередня причина – отруєння чадним газом, – розповіли у поліції.

Родину знайшли родичі, які не змогли додзвонитися, тому приїхали до потерпілих.

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Обставини з’ясовуються, за попередніми даними люди отруїлися чадним газом від газового котла.

Вирішується питання про внесення відомостей про подію до ЄРДР за ст. 115 (Умисне вбивство з приміткою нещасний випадок) КК України. В рамках провадження буде призначено низку експертиз.

Раніше Факти ICTV писали, що у селі Лазещина Рахівського району, що на Закарпатті, сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку багатодітної сім’ї. В результаті пожежі трьох дітей госпіталізували з симптомами отруєння чадним газом.