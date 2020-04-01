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Факти / Надзвичайні події

На Одещині увесь день горить національний природний парк

На території Нижньодністровського національного природного парку з ночі 1 квітня і упродовж всього триває пожежа.

Займання відбулося ще вночі уздовж дороги Одеса-Реніна  43-45 кілометрі.

Вранці полум’я рухалося на південь, у напрямку до човнової станції, що на правому березі річки, навпроти села Маяки.

На Одещині увесь день горить національний природний парк / 2 фотографии

Близько 13.00 горіло у кількох осередках, вздовж Старого Турунчука та вздовж траси.

Працівники Нижньодністровського НПП власними силами намагалися загасити вогонь, але їм навіть разом із рятувальниками це не вдалося.

– Вигоріли великі площі, – повідомляють у парку.

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Раніше Факти ICTV писали, що у селі Лазещина Рахівського району, що на Закарпатті, сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку багатодітної сім’ї. В результаті пожежі трьох дітей госпіталізували з симптомами отруєння чадним газом.

Джерело: ДСНС

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