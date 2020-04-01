На території Нижньодністровського національного природного парку з ночі 1 квітня і упродовж всього триває пожежа.
Займання відбулося ще вночі уздовж дороги Одеса-Реніна 43-45 кілометрі.
Вранці полум’я рухалося на південь, у напрямку до човнової станції, що на правому березі річки, навпроти села Маяки.
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На Одещині увесь день горить національний природний парк / 2 фотографии
Близько 13.00 горіло у кількох осередках, вздовж Старого Турунчука та вздовж траси.
Працівники Нижньодністровського НПП власними силами намагалися загасити вогонь, але їм навіть разом із рятувальниками це не вдалося.
– Вигоріли великі площі, – повідомляють у парку.
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Раніше Факти ICTV писали, що у селі Лазещина Рахівського району, що на Закарпатті, сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку багатодітної сім’ї. В результаті пожежі трьох дітей госпіталізували з симптомами отруєння чадним газом.
Джерело: ДСНС