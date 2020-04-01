



На Одещині увесь день горить національний природний парк / 2 фотографии

Близько 13.00 горіло у кількох осередках, вздовж Старого Турунчука та вздовж траси.

Працівники Нижньодністровського НПП власними силами намагалися загасити вогонь, але їм навіть разом із рятувальниками це не вдалося.

– Вигоріли великі площі, – повідомляють у парку.

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Раніше Факти ICTV писали, що у селі Лазещина Рахівського району, що на Закарпатті, сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку багатодітної сім’ї. В результаті пожежі трьох дітей госпіталізували з симптомами отруєння чадним газом.