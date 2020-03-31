На Житомирщині сина священика звинувачують у смерті двох дівчат

На Житомирщині сина священика підозрюють у смерті двох молодих дівчат.

Дві матері на могили свої доньок майже завжди ходять удвох. Жінок об’єднало спільне горе.

Ірина та Настя пізно увечері поверталися із сільської дискотеки додому у райцентр. Зазвичай дівчата викликали таксі, але цього разу знайома запропонувала їм місце у машині свого кавалера.

Автомобіль, у якому їхали дівчата, не вписався в поворот і на швидкості врізався у дерево.

– Він не справився з управлінням і поїхав прямо в ліс. Після чого правою стороною, де сиділи дівчата, вдарився в дерево, – розповідає батько одної з дівчат.

На асфальті досі – пасмо білявого волосся. Настя загинула миттєво. Ірину відкинуло в кущі. Цілий місяць лікарі боролися за її життя, але дівчина померла.

– Череп був пошкоджений, мозок. Але ще в нас була надія, – говорить мати загиблої дівчини Оксана Прищепа.

У машині були ще двоє пасажирів, і вони вижили От тільки з місця аварії – втекли. Щоправда, водій – 23-річний Михайло – залишився.

– Тоді на зупинці, коли прийшли свідки, він сидів, він був чумний, він собі сидів грався у телефоні і навіть не розумів ситуацію, що сталося, – говорить батько загиблої дівчини Олег Прищепа.

Нині Михайло перебуває на лаві підсудних.

– Заперечую свою провину, але я не заперечую, що я був за кермом.

Головне питання: чи був Михайло за кермом тверезий? За матеріалами слідства – був.

– Відмовився від проходження тесту на стан алкогольного сп’яніння, потім у надалі в лікарні відмовився здавати кров. І лише за ухвалою суду через деякий час, а це вже пройшло дві доби, коли у нього відібрали біологічні зразки на стан алкогольного сп’яніння, відповідно звичайно він вже на той час перебував тверезим, – стверджує представник постраждалих Володимир Васильчук

Попри всі розповіді свідків, рідні загиблих бояться, що Михайло може уникнути суворого покарання. Кажуть: він – майстер виходити сухим із води.

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Нібито хлопця вже не раз бачили п’яним за кермом. Але синові священника все сходить з рук. У Попільні його вважають місцевим мажором.

– У нього батько…У них родинний бізнес дозволяє, церква витримає все. І брат у нього займається металом, – говорить Людмила Андрієвська, яка втратила доньку у ДТП.

Родичі загиблих обурені до нестями. Мовляв, сім’я священика ще й звинуватила їхніх покійних дітей.

Рідні загиблих вимагають для водія найсуворішого покарання. А якщо Михайла випустять з-за грат, то переконані – він неодмінно втече.

– Це дуже легко. І Білорусь – це, напевно, найближче, де вони можуть бути. Рідня в Росії. Це люди, які буквально ждуть, щоб його хоча б тільки на день відпустили, – стверджує Людмила Андрієвська.

Суддя вирішує не ризикувати: на Михайла знову надягають кайданки. Наступні два місяці він так само проведе у СІЗО.

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