У Києві чоловіка підозрюють у вбивстві власного сина

У Києві на Троєщині чоловіка запідозрили у вбивстві власної дитини.

Вранці мешканців п’ятиповерхівки на столичній Троєщині перелякав звук сирени. Перше, що спало на думку – в будинку хтось підхопив коронавірус.

– Була поліція, була скора. А що там було, ніхто нічого не говорив, – розповів очевидець Михайло.

Михайло лише побачив, як медики хутко, не промовляючи жодного слова, забігли в під’їзд.

Швидку викликала мешканка однієї з квартир. Вона благала медиків приїхати якнайшвидше, адже допомога була потрібна її маленькому сину, який перестав дихати.

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Однак всі намагання лікарів повернути малюка до життя не увінчалися успіхом. Вони констатували смерть. Медики припустили – це насильницька смерть. На момент трагедії у квартирі були мати немовляти та її співмешканець.

– Він пояснював, що годував дитину. Дитина поперхнулася, і він стукав його по спині і таким чином намагався його реанімувати. Ніби асфіксія сталася з дитиною, – розповідає речниця Деснянського управління поліції Києва Наталія Федоровська.

Та медики не повірили в такі дивні пояснення чоловіка, тож на підмогу покликали вже правоохоронців.

– Попередній висновок експерта – причина смерті цієї дитини черепно-мозкова травма. Тобто крововилив і черепно-мозкова травма, яка, скажемо так, не могла виникнути від тих дій, які описував сам підозрюваний, – говорить прокурор Київської місцевої прокуратури Кіра Колбушкова.

Сусіди кажуть: майже не знають це сімейство, адже молоді люди заїхали в орендовану квартиру лише нещодавно. Але й пригадують: пара часто сварилася.

– Досить часто чув. Були крики, скандали, – каже сусід родини Ігор.

37-річного голову родини одразу затримали, а суд відправив чоловіка у СІЗО на два місяці.

За умисне вбивство немовляти вітчиму може загрожувати навіть довічне ув’язнення. Але правоохоронці чекають на офіційні висновки експерта, які можуть поставити все в цьому розслідуванні з ніг на голову.

Раніше у Києві жінка вбила свою доньку в квартирі під час сварки.