У Києві чоловіка підозрюють у вбивстві власного сина

У Києві на Троєщині чоловіка запідозрили у вбивстві власної дитини.
Вранці мешканців п’ятиповерхівки на столичній Троєщині перелякав звук сирени. Перше, що спало на думку – в будинку хтось підхопив коронавірус.
– Була поліція, була скора. А що там було, ніхто нічого не говорив, – розповів очевидець Михайло.
Михайло лише побачив, як медики хутко, не промовляючи жодного слова, забігли в під’їзд.
Швидку викликала мешканка однієї з квартир. Вона благала медиків приїхати якнайшвидше, адже допомога була потрібна її маленькому сину, який перестав дихати.
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Однак всі намагання лікарів повернути малюка до життя не увінчалися успіхом. Вони констатували смерть. Медики припустили – це насильницька смерть. На момент трагедії у квартирі були мати немовляти та її співмешканець.
– Він пояснював, що годував дитину. Дитина поперхнулася, і він стукав його по спині і таким чином намагався його реанімувати. Ніби асфіксія сталася з дитиною, – розповідає речниця Деснянського управління поліції Києва Наталія Федоровська.
Та медики не повірили в такі дивні пояснення чоловіка, тож на підмогу покликали вже правоохоронців.
– Попередній висновок експерта – причина смерті цієї дитини черепно-мозкова травма. Тобто крововилив і черепно-мозкова травма, яка, скажемо так, не могла виникнути від тих дій, які описував сам підозрюваний, – говорить прокурор Київської місцевої прокуратури Кіра Колбушкова.
Сусіди кажуть: майже не знають це сімейство, адже молоді люди заїхали в орендовану квартиру лише нещодавно. Але й пригадують: пара часто сварилася.
– Досить часто чув. Були крики, скандали, – каже сусід родини Ігор.
37-річного голову родини одразу затримали, а суд відправив чоловіка у СІЗО на два місяці.
За умисне вбивство немовляти вітчиму може загрожувати навіть довічне ув’язнення. Але правоохоронці чекають на офіційні висновки експерта, які можуть поставити все в цьому розслідуванні з ніг на голову.
Раніше у Києві жінка вбила свою доньку в квартирі під час сварки.