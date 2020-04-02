У Рівному знайшли застреленим чиновника Держгеокадастра

У місті Рівне було знайдено тіло заступника керівника ГУ Держгеокадастра в Рівненській області 32-річного Іллю Карпова.

Тіло чоловіка виявила його родичка в будівлі на вулиці Чорновола 1 квітня близько 11.40. Слідчі, які прибули на виклик, виявили в передпокої тіло чоловіка з вогнепальним пораненням грудної клітини.

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На місці інциденту поруч з тілом лежала мисливська рушниця, яка зареєстрована в установленому законодавством порядку. Її вилучили.

Слідчі почали розслідування за попередньою правової кваліфікацією ч.1 ст. 115 ККУ (Умисне вбивство з відміткою самогубство).

У загиблого чиновника залишилися дружина і малолітній син.

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