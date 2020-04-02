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Факти / Надзвичайні події

Злякався Covid-19: в Італії медбрат задушив свою дівчину-лікаря та порізав собі вени

В Італії медбрат Антоніо Де Паче задушив свою 27-річну дівчину-лікаря Лорену Кваранта.

На місце злочину він сам викликав правоохоронців, заявивши, що вбив Лорену тому, що вона заразила його коронавірусом.

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Коли поліцейські приїхали, то виявили 28-річного Антоніо з порізаними венами. Його госпіталізували в лікарню міста Мессіна на Сицилії, де працювали вони з Лорен, її колеги врятували йому життя.

Тести на Сovid-19 показали, що Лорена та Антоніо не були інфіковані.

Число померлих від коронавірусу в Італії перевищує 13 тис. людей.

Раніше Факти ICTV писали, що у  місті Кумбран (Велика Британія) Ентоні Вільямс вбив свою дружину Рут під час карантину, введеного через пандемію коронавірусної інфекції.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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