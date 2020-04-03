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Факти / Надзвичайні події

Поліція затримала чоловіка, який напав на журналістів у Києві

Поліція затримала чоловіка, який напав на знімальну групу в Гідропарку в Києві.

Ним виявився житель Броварів, 1965 року народження. Його затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

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Чоловікові загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Полиция задержала мужчину, который напал на журналистов в Киеве

Нагадаємо, 2 квітня чоловік напав на журналістів під час зйомки сюжету в Гідропарку про дотримання правил карантину на спортивних майданчиках. Він перешкоджав зйомці, смикав за техніку, штовхав оператора і матюкався.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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