У Харківській області правоохоронці закрили завод, який нелегально виготовляв пальне з російської сировини.
– Про можливе виробництво пального з компонентів, завезених за так-званими сірими схемами, дізналися співробітники оперативно-розшукового підрозділу Харківського прикордонного загону, – розповіли у Державній прикордонній службі.
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Ділки отримували сировину з РФ. На підставі отриманих матеріалів, слідчі відкрили кримінальне провадження за незаконне виготовлення підакцизних товарів за ч. 2 ст. 204 КК України.
Поки встановлюється розмір збитків, нанесений державі.
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На Харківщині закрили завод з виготовлення нелегального пального / 3 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що росіянин з українським корінням, який брав участь у бойових діях на території Кавказу, намагався влаштуватися на службу до Нацгвардії. Завадила його планам військова контррозвідка СБУ.
Джерело: ДержприкордонслужбаТеги: Держприкордонслужба, ЗаводЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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