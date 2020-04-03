На Харківщині закрили завод з виготовлення нелегального пального

У Харківській області правоохоронці закрили завод, який нелегально виготовляв пальне з російської сировини.

– Про можливе виробництво пального з компонентів, завезених за так-званими сірими схемами, дізналися співробітники оперативно-розшукового підрозділу Харківського прикордонного загону, – розповіли у Державній прикордонній службі.

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Ділки отримували сировину з РФ. На підставі отриманих матеріалів, слідчі відкрили кримінальне провадження за незаконне виготовлення підакцизних товарів за ч. 2 ст. 204 КК України.

Поки встановлюється розмір збитків, нанесений державі.