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Факти / Надзвичайні події

На Харківщині закрили завод з виготовлення нелегального пального

У Харківській області правоохоронці закрили завод, який нелегально виготовляв пальне з російської сировини.

– Про можливе виробництво пального з компонентів, завезених за так-званими сірими схемами, дізналися співробітники оперативно-розшукового підрозділу Харківського прикордонного загону, – розповіли у Державній прикордонній службі.

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Ділки отримували сировину з РФ. На підставі отриманих матеріалів, слідчі відкрили кримінальне провадження за незаконне виготовлення підакцизних товарів за ч. 2 ст. 204 КК України.

Поки встановлюється розмір збитків, нанесений державі.

На Харківщині закрили завод з виготовлення нелегального пального / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що росіянин з українським корінням, який брав участь у бойових діях на території Кавказу, намагався влаштуватися на службу до Нацгвардії. Завадила його планам військова контррозвідка СБУ.

Джерело: Держприкордонслужба

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