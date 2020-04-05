Голосно розмовляли під вікном: у Росії чоловік розстріляв 5 людей

У Росії чоловік розстріляв компанію молодих людей, які голосно поводили себе під вікнами його квартири.
У результаті стрілянини загинули п’ятеро осіб.
Мешканець селища Єлатьма в Рязанській області спочатку зробив зауваженя молодим людям із балкона, але, коли ті не припинили галасувати, спустився до них із рушницею.
У результаті конфлікту чоловік застрелив чотирьох чоловіків і жінку.
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За убивство двох і більше осіб затриманому загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, у Кривому Розі внаслідок побутового конфлікту чоловікові відрізали палець через гучну розмову.