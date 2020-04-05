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Факти / Надзвичайні події

Голосно розмовляли під вікном: у Росії чоловік розстріляв 5 людей

У Росії чоловік розстріляв компанію молодих людей, які голосно поводили себе під вікнами його квартири.

У результаті стрілянини загинули п’ятеро осіб.

Мешканець селища Єлатьма в Рязанській області спочатку зробив зауваженя молодим людям із балкона, але, коли ті не припинили галасувати, спустився до них із рушницею.

У результаті конфлікту чоловік застрелив чотирьох чоловіків і жінку.

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За убивство двох і більше осіб затриманому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Кривому Розі внаслідок побутового конфлікту чоловікові відрізали палець через гучну розмову.

Джерело: РИА Новости

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