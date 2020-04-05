Станом на 13.30 у зоні відчуження Чорнобильської зони триває гасіння двох осередків лісової пожежі, а саме між селом Володимирівка та селом Жовтневе Котовського лісництва на площі близько 20 га, а також поблизу села Рагівка Котовського лісництва на площі близько 5 га.

До гасіння першого осередку залучено 124 особи та 28 одиниць техніки, з них від ДСНС 74 осіб та 15 одиниць техніки (у тому числі 2 літаки АН – 32П та вертоліт Мі – 8).

Авіація ДСНС вже здійснила 17 скидів води (64 тонни), з них вертольотом Мі-8 – 12 скидів, літаками АН-32П – 5 скидів.

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До гасіння другого осередку залучено 14 осіб та 4 одиниці техніки, з них від ДСНС 7 осіб та 2 одиниці техніки.

Раніше в ДСНС зазначили, що відкритого вогню немає, але спостерігається тління окремих осередків. Радіаційний фон зараз знаходиться в межах норми.