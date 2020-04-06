На Луганщині 8-річна дівчинка померла від пневмонії. Її перевірять на Covid-19

5 квітня у Лисичанську на Луганщині померла 8-річна дівчинка

За попереднім висновком, смерть настала в результаті гнійної пневмонії. У дитини взяті зразки для перевірки на коронавірус.

Батьки дівчинки зловживали алкогольними напоями та не виконували батьківські обов’язки.

У грудні 2018 року дітей вилучили з родини та помістили до центру соціально-психологічної реабілітації, а батьків притягнули до адміністративної відповідальності. Після проведення з ними профілактичної роботи дітей повернули в сім’ю за заявою матері.

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З початку березня 2020 року дівчинка разом зі своєю 5-річною сестрою жила з бабусею. Протягом тижня у неї була висока температура і кашель. Родичі дитини до лікарів не зверталися, вважаючи, що це звичайна застуда.

За цей час дівчинка контактувала тільки з бабусею і сестрою.

Справу відкрили за статтею 166 та п.2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

До слова, у січні 2020 року в Україні від грипу та пневмонії померла 621 людина.

Джерело: Прокуратура Луганської області